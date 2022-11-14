В Оленегорске сотрудник предприятия украл полтонны металлолома

В Оленегорске поймали на краже металлолома сотрудника местного предприятия. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Оленегорске поймали на краже металлолома сотрудника местного предприятия. Ущерб оценили в сумму более 10 тысяч рублей.

На место происшествия выехали полицейские. Они осмотрели грузовик, в котором мужчина собирался вывезти металлолом. Северянина задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

- 53-летний ранее несудимый мужчина рассказал стражам порядка, что в течение двух месяцев он выносил металлические изделия и складывал похищенное в грузовой автомобиль, припаркованный на территории организации. В тот день северянин попытался вывезти через контрольно-пропускной пункт около 500 килограммов металла для дальнейшей его продажи, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении сотрудника предприятия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу). Ему грозит до двух лет лишения свободы. С мужчины взята подписка о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru