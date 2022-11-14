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НовостиОбщество14 ноября 2022 8:33

На детской площадке «Полянка полярника» в Мурманске появилась большая фигура медведя

Завершить объект должны до конца ноября
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Работы на объекте должны завершиться до 23 ноября.

Работы на объекте должны завершиться до 23 ноября.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В сентябре в мурманской Долине Уюта начались работы по созданию новой игровой площадки. Ее концепт выбирали сами северяне. В голосовании победила идея установить в зоне отдыха большую фигуру полярного медведя, который заинтересовался горкой.

Работы на объекте должны завершиться до 23 ноября. "КП"-Мурманск" побывала на площадке, где уже есть фигура медведя.

Напомним: в Мурманске разобрали детскую площадку "Сказочное королевство", которая находится на проспекте Ленина в районе "Мурманск Молла".

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