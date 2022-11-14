На детской площадке «Полянка полярника» в Мурманске появилась большая фигура медведя

Работы на объекте должны завершиться до 23 ноября. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В сентябре в мурманской Долине Уюта начались работы по созданию новой игровой площадки. Ее концепт выбирали сами северяне. В голосовании победила идея установить в зоне отдыха большую фигуру полярного медведя, который заинтересовался горкой.

Работы на объекте должны завершиться до 23 ноября. "КП"-Мурманск" побывала на площадке, где уже есть фигура медведя.

Напомним: в Мурманске разобрали детскую площадку "Сказочное королевство", которая находится на проспекте Ленина в районе "Мурманск Молла".

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