В Мурманске разбирают детскую площадку на проспекте Ленина

Летом площадку покрасили. Фото: vk.com/murmanskgroup
В Мурманске разбирают детскую площадку "Сказочное королевство", которая находится на проспекте Ленина в районе "Мурманск Молла".
- В конце июля этого года "Мурманские городские парки и скверы" красили площадку. А теперь площадку демонтируют. Зачем было выделять деньги на краску и рабочую силу, если свежевыкрашенной площадка не простояла и четыре месяца – непонятно, - пишут в паблике "Мурманск" (18+).
По словам рабочих, на этом месте обустроят новую детскую площадку.
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