За выходные в Мурманской области три человека погибли в ДТП

За два дня зафиксированы 33 ДТП. Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувшие выходные, 12 и 13 ноября, в Мурманской области произошли 33 аварии, в которых девять человек пострадали и трое погибли.

-Зафиксированы четыре столкновения (по два в Мурманске и Кольском районе), три наезда на пешеходов (два в Мурманске и один Североморске), один съезд с дороги (Ковдорский район) и один наезд на препятствие ( Мурманск), - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Так, на федеральной трассе "Кола" погиб водитель такси, в Североморске грузовик насмерть сбил пешехода. В Мурманске в столкновении легковушки и грузовика погиб пассажир машины.

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