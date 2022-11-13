В Мурманской области идет инвентаризация бомбоубежищ

. Поэтапно проводятся необходимые учения. Фото: gov-murman.ru

В рамках прямой линии на телеканале "Россия 24" губернатор Андрей Чибис рассказал о том, в каком состоянии находятся бомбоубежища Мурманской области. Он отметил, что в регионе введен базовый режим готовности.

- Я призываю всех не переживать и не паниковать. Вся необходимая работа по инвентаризации, осмотру и подготовке защитных сооружений ведется. Поэтапно проводятся необходимые учения, - отметил глава региона.

Если потребуется, вся необходимая информация будет доведена до северян. Губернатор отметил, что люди не должны расслабляться и должны быть готовыми к любым событиям.

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