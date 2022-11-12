В Североморске грузовик сбил женщину на пешеходном переходе

Пострадавшая женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Фото: vk.com/sufps48mchs

Вечером 11 ноября в Североморске произошло ДТП с пострадавшим. У кафе "Дружба" на Мурманском шоссе под колеса грузовика попал пешеход.

- Сообщение о происшествии поступило вчера в 22.23. FAW сбил женщину на пешеходном переходе. Пожарные-спасатели произвели осмотр места ДТП. Травмирован один человек, - сообщили в специальном управлении ФПС №48 МЧС России.

Напомним: утром 12 ноября на федеральной трассе "Кола" погиб водитель такси.

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