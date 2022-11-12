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НовостиОбщество12 ноября 2022 8:32

Опасные игры детей в Мурманске на озере Глубоком сняли на видео

Школьники испытывали лед на прочность
Ника СВЕТЛОВА
Лед на озерах Мурманской области еще не встал.

Лед на озерах Мурманской области еще не встал.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лед на водоемах Мурманской области еще только встает, его толщина еще небезопасна для выхода на него. Провалиться в воду могут не только взрослые, но и дети.

Опасные игры школьников сняли на видео в Мурманске. Днем 11 ноября дети испытывали на прочность лед на озере Глубоком.

- Все бы ничего, но вечером лед выглядит вот так, как в конце видео. Поговорите со своими детьми! В Глубоком нет течения, но вода там очень холодная, бьют ключи в некоторых местах, - написал очевидец в группе "Мурманск ДТП ЧП" (18+).

В МЧС региона предупреждают, что игры на льду небезопасны.

- На некоторых озерах толщина льда на сегодняшний день составляет 2-3 сантиметра. Хотим напомнить, что безопасной для выхода одного человека является толщина льда от 7 сантиметров, - пояснили в пресс-службе ведомства.

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