Опасные игры детей в Мурманске на озере Глубоком сняли на видео

Лед на озерах Мурманской области еще не встал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лед на водоемах Мурманской области еще только встает, его толщина еще небезопасна для выхода на него. Провалиться в воду могут не только взрослые, но и дети.

Опасные игры школьников сняли на видео в Мурманске. Днем 11 ноября дети испытывали на прочность лед на озере Глубоком.

- Все бы ничего, но вечером лед выглядит вот так, как в конце видео. Поговорите со своими детьми! В Глубоком нет течения, но вода там очень холодная, бьют ключи в некоторых местах, - написал очевидец в группе "Мурманск ДТП ЧП" (18+).

В МЧС региона предупреждают, что игры на льду небезопасны.

- На некоторых озерах толщина льда на сегодняшний день составляет 2-3 сантиметра. Хотим напомнить, что безопасной для выхода одного человека является толщина льда от 7 сантиметров, - пояснили в пресс-службе ведомства.

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