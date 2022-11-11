В Оленегорске-2 завершился капремонт трех домов в рамках реновации ЗАТО

В Оленегорске-2 приведены в порядок три крыши домов №15, 16 и 18 на улице Ленинградской. Фото: gov-murman.ru

В Оленегорске-2 после капитального ремонта сданы три жилых дома. Работы шли в рамках программы реновации ЗАТО.

- Жилой фонд и инфраструктура закрытых военных гарнизонов давно требовала внимания. Только в этом году в рамках второго этапа реновации ЗАТО запланировано проведение работ на 236 объектах в 6 муниципальных образованиях общей стоимостью 1,2 миллиарда рублей. Правительство региона приложит все силы, чтобы в следующем году продолжить эту важную работу, – отметил замгубернатора Мурманской области Алексей Лыженков.

В Оленегорске-2 приведены в порядок три крыши домов №15, 16 и 18 на улице Ленинградской. Также завершен капремонт фасада, на завершающей стадии находится замена внутридомовых инженерных сетей дома №15 на улице Ленинградской. Как отмечают местные жители, в домах стало значительно теплее.

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