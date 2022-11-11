Мурманск вошел в десятку самых популярных авиамаршрутов на новогодние праздники

В десятке самых популярных авиамаршрутов оказался и Мурманск. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Сервис путешествий Tutu.ru выяснил, куда россияне планируют лететь отдыхать на новогодние праздники. Так, в десятке самых популярных авиамаршрутов оказался и Мурманск.

89% авиабилетов с 29 декабря по 8 января оформляются по России и только 11% приходится на зарубежные направления.

Помимо столицы Заполярья путешественники хотят отправиться в Сочи, Минеральные Воды, Калининград, Екатеринбург, Казань, Новосибирск и Тюмень.

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