Мурманск вошел в десятку самых популярных авиамаршрутов на новогодние праздники

В десятке самых популярных авиамаршрутов оказался и Мурманск.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Сервис путешествий Tutu.ru выяснил, куда россияне планируют лететь отдыхать на новогодние праздники. Так, в десятке самых популярных авиамаршрутов оказался и Мурманск.
89% авиабилетов с 29 декабря по 8 января оформляются по России и только 11% приходится на зарубежные направления.
Помимо столицы Заполярья путешественники хотят отправиться в Сочи, Минеральные Воды, Калининград, Екатеринбург, Казань, Новосибирск и Тюмень.
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