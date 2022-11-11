В Мурманске бесплатно покажут два фильма

Считанные дни остались до открытия фестиваля "Северный характер" в Мурманске. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Считанные дни остались до открытия фестиваля "Северный характер" в Мурманске. В его рамках северян ждут два бесплатных показа отечественных лент.

16 ноября в 18.00 в кинотеатре "Мираж Синема" можно будет увидеть фильм "Плакать нельзя" (12+).

- Представят актриса Светлана Чуйкина, исполнившая главную роль, и продюсер фильма Вадим Быркин. У зрителей будет возможность и посмотреть фильм, и познакомиться с участниками съемочной группы, - сообщили организаторы фестиваля.

А в 21.00 состоится показ фильма "Межсезонье" (16+).

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