В Мурманске бесплатно покажут два фильма

Считанные дни остались до открытия фестиваля "Северный характер" в Мурманске.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Считанные дни остались до открытия фестиваля "Северный характер" в Мурманске. В его рамках северян ждут два бесплатных показа отечественных лент.
16 ноября в 18.00 в кинотеатре "Мираж Синема" можно будет увидеть фильм "Плакать нельзя" (12+).
- Представят актриса Светлана Чуйкина, исполнившая главную роль, и продюсер фильма Вадим Быркин. У зрителей будет возможность и посмотреть фильм, и познакомиться с участниками съемочной группы, - сообщили организаторы фестиваля.
А в 21.00 состоится показ фильма "Межсезонье" (16+).
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