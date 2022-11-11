Заяц хорошо замаскировался на скалах в Териберке

Северяне поделились видео, сделанным в Териберке. Фото: Скриншот видео

Северяне поделились видео, сделанным в Териберке. Здесь на скалах у моря заметили зайца, который благодаря своей белой шубке слился со снегом на камнях так, что его не сразу заметили.

Как пишут местные жители в паблике "Моя Териберка" | интернет-газета" (12+), в селе много зайчиков. А с весны до осени к людям нередко выходят медведи. Одного из них ликвидировали летом, как представлявшего угрозу жизни жителей Териберки и туристов.

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