Выходившего в Териберку медведя ликвидировали

На автоподъезде к Териберке часто можно встретить медведей.
Фото: Андрей АБРАМОВ
На автоподъезде к Териберке часто можно встретить медведей. Некоторые из них выходят и в само село.
Так, одного из медведей стали замечать на пляже и вблизи жилых домов.
Как сообщили "КП"-Мурманск" в министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, хищника, который стал представлять угрозу для местных жителей, ликвидировали.
Всего с момента пробуждения медведей в Мурманской области ликвидировали трех особей: помимо Териберки еще двух под Апатитами.
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