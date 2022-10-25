Выходившего в Териберку медведя ликвидировали

На автоподъезде к Териберке часто можно встретить медведей. Фото: Андрей АБРАМОВ

На автоподъезде к Териберке часто можно встретить медведей. Некоторые из них выходят и в само село.

Так, одного из медведей стали замечать на пляже и вблизи жилых домов.

Как сообщили "КП"-Мурманск" в министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, хищника, который стал представлять угрозу для местных жителей, ликвидировали.

Всего с момента пробуждения медведей в Мурманской области ликвидировали трех особей: помимо Териберки еще двух под Апатитами.

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