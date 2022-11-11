Военнослужащего из Мурманской области посмертно наградили орденом Мужества

Указ подписал Владимир Путин. Фото: Скриншот видео / vk.com/narodnoetvx
В Апатитах прошла особенная встреча - военный комиссар военного комиссариата городов Кировска и Апатиты Наталья Великанова передала отцу военнослужащего Валерия Соколова орден Мужества, которым его сын был награжден посмертно. Указ подписал Владимир Путин.
- Валерий погиб 21 июня 2022 года при выполнении служебного долга в ходе специальной военной операции. Валерий Вячеславович родился 24 июля 2000 года в Кандалакше, в 2020 году окончил Апатитский политехнический колледж им. Голованова, - сообщили в паблике "Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ" (18+).
Напомним: на этой неделе губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о гибели еще одного военнослужащего из Заполярья, участвовавшего в спецоперации. Из боя не вернулся старший сержант Михаил Косарев.
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