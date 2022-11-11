На федеральной трассе "Кола" в Мурманской области ограничат движение из-за съемок фильма

Водителей в Мурманской области предупреждают о временных неудобствах во время поездок. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Водителей в Мурманской области предупреждают о временных неудобствах во время поездок. Федеральную трассу "Кола" будут перекрывать из-за съемок художественного фильма.

Как сообщили в "Нордфильме", участок на 1541 километре перекроют 11 ноября с 9.00 до 15.00, а на 1504 километре - с 13 по 16 ноября с 6.00 до 24.00.

- Пропуск автотранспорта будет осуществляться не реже, чем каждые 15 минут. Имеется объездной маршрут: Мурманск – Кола – Верхнетуломский – км 131 а/д «Лотта» - Приречный –Никель – 1547 километр ФАД Р-21 "Кола", - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Напомним: в Мурманской области начались съемки фильма. Режиссер Иван Твердовский выбрал Печенгский округ местом для работы над сказочной экологической драмой "Кликушество".

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