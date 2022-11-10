В Мурманской области набирают учеников в бесплатную Школу нянь-гувернанток

Жители Мурманской области могут записаться на обучение в бесплатной Школе нянь. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Мурманской области могут записаться на обучение в бесплатной Школе нянь.

Выпускники получат диплом гособразца о дополнительном профессиональном образовании по программе «Методики дошкольного образования. Современные педагогические направления» с квалификацией «Воспитатель дошкольной образовательной организации» по специальности «Няня-гувернантка для работы с детьми».

- Все занятия проводят эксперты из Москвы – психологи, врачи, правоведы, специалисты по раннему развитию детей. Во время обучения слушатели получат консультации психологов, рекрутеров, стилистов, юристов, специалистов по адаптации в новой стране для людей, переживших травматические события и желающих вернуться к благополучной жизни с социальной и профессиональной востребованностью, - сообщили в министерстве труда и социального развития Мурманской области.

Записаться на обучение можно по ссылке, занятия начинаются с 14 ноября.

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