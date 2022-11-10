Мурманская область вошла в топ-10 самых курящих регионов страны. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская область вошла в топ-10 самых курящих регионов страны. К такому выводу можно прийти, изучив результаты исследования экспертов Национальной системы цифровой маркировки "Честный знак", которые изучили анализ спроса на табачную продукцию по итогам III квартала 2022 года.

Считали просто: все количество купленных пачек сигарет в регионе сравнили с количеством жителей старшей 18 лет.

Лидером рейтинга оказалась Магаданская область - 12,4 пачки на человека. Следом идут Нижегородская область (12,1 пачки), Камчатский край (11,4), Сахалинская область (10,2), Республика Коми (9), Республика Карелия (8,9), Ямало-Ненецкий АО (8,8), Санкт-Петербург (8,4) и Якутия (7,8).

В топ-10 вошла и Мурманская область: на одного взрослого северянина приходится 8,2 пачки.

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