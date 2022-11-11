В минздраве Мурманской области прокомментировали информацию о закрытии столовой в областной больнице

После проведения ремонта на этом месте появится отдел для приема жителей Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В минздраве Мурманской области рассказали, что будет со столовой при консультативно-диагностическом центре областной больницы имени П.А. Баяндина. Ранее в соцсетях появилась информация, что точку питания закрывают.

Оказалось, что администрация учреждения прекращает договор аренды с владельцем частного кафе, которое занимает 250 квадратных метров площади в консультативно-диагностическом центре (КДЦ). Теперь планируется использовать эту площадь для медицинских услуг. После проведения ремонта на этом месте появится отдел для приема жителей Мурманской области, которым предстоит оказание высокотехнологичной медицинской помощи.

Однако столовая все равно останется.

- Это будет удобно для пациентов, в том числе и для маломобильных групп населения, так как помещения находятся на первом этаже. На оставшейся площади будет организован буфет. Таким образом, возможность перекусить у пациентов КДЦ будет сохранена, в том числе во время проведения ремонтов., - сообщили "КП"-Мурманск" в министерстве.

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