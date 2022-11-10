Ночью в Мурманске на проспекте Кольском горел автомобиль

Причина пожара устанавливается. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Ночью 10 ноября в Мурманске на проспекте Кольском, 31 вспыхнул автомобиль. На месте происшествия работали спасатели.

- Сгорело подкапотное пространство и салон автомобиля на площади 4 квадратных метра. Поврежден рядом припаркованный автомобиль, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

Пожар ликвидировали в 04.03. На месте работало одно пожарно-спасательное подразделение - 8 человек личного состава, 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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