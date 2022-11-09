Задержанные из-за тумана самолеты в аэропорту "Мурманск" вылетели

Вертикальная видимость составляла всего 30 метров.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Утром 9 ноября сразу несколько рейсов были задержаны в аэропорту "Мурманск" из-за низкого тумана. Вертикальная видимость составляла всего 30 метров.
- Аэропорт не был закрыт, решение было принято непосредственно авиакомпанией. На данный момент все задержанные рейсы уже в пути, - сообщила официальный представитель аэропорта "Мурманск" Ольга Хабарова.
Напомним: Арктический антициклон несет в Мурманскую область похолодание.
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