Задержанные из-за тумана самолеты в аэропорту "Мурманск" вылетели

Вертикальная видимость составляла всего 30 метров. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Утром 9 ноября сразу несколько рейсов были задержаны в аэропорту "Мурманск" из-за низкого тумана. Вертикальная видимость составляла всего 30 метров.

- Аэропорт не был закрыт, решение было принято непосредственно авиакомпанией. На данный момент все задержанные рейсы уже в пути, - сообщила официальный представитель аэропорта "Мурманск" Ольга Хабарова.

Напомним: Арктический антициклон несет в Мурманскую область похолодание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru