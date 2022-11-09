Дорогу между Кильдинстроем и Шонгуем перекрыли из-за страшной аварии

Одного из пострадавших госпитализировали. Фото: vk.com/murman01

Около 10 утра 9 ноября на 1368 километре дороги "Кола" столкнулись Renault Logan и УАЗ. После этого обе машины загорелись.

- В момент возгорания водителей в салонах не было, они уже успели покинуть свои автомобили. В результате ДТП пострадали оба водителя, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Одного из пострадавших госпитализировали.

Как сообщили в Госавтоинспекции, участок дороги между Кильдинстроем и Шонгуем перекрыт, пока там работают пожарные и инспекторы УГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru