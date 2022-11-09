Поиски пропавшего на Имандре во время прогулки на сапсерфе мужчины временно приостановили

Все произошло на глазах у другого человека, который оперативно позвонил спасателям. Фото: vk.com/severspas51

Днем 31 октября во время прогулки на сапсерфе на озере Имандра в воду упал 39-летний Сергей Целищев. Все произошло на глазах у другого человека, который оперативно позвонил спасателям.

Но, несмотря на то, что поиски начались оперативно, найти Сергея не могут.

- Поиски приостановлены из-за ледовой обстановки. Необходима помощь добровольцев, после становления разрешенной толщины льда, - сообщили в поисково-спасательном отряде "СеверСпас".

Несмотря на то, что поиски начались оперативно, найти Сергея не могут. Фото: vk.com/severspas51

После того, как встанет лед, понадобится помощь водолазов с профессиональным снаряжением, добровольцев с бурами и бензопилами для формирования полыньи, с подводными камерами.

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