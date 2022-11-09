Самому известному тюленю Мурманской области исполнилось 35 лет

10 ноября Филе исполнилось 35 лет. Фото: vk.com/okeanarium51

10 ноября день рождения отмечает самый известный тюлень Мурманской области - артист океанариума Филя. Сегодня у него юбилей - 35 лет.

- Конечно, хотелось бы отметить это событие масштабно, даже небольшой общегородской праздник был бы уместен, ведь Филю знают все и он заслужил! 35 лет поистине солидный возраст для серых тюленей, тем более самцов, - сообщили в океанариуме.

Само учреждение закрыто с 1 января из-за отсутствия лицензии. Планы по реконструкции здания, которая нужна для получения важного документа и дальнейшей работы, пока туманны и не ясны до конца, формат работ не представлен. А самих ластоногих артистов чуть не увезли в Москву. Все эти обстоятельства мешают широко отметить юбилей Фили.

Но поздравить его северяне все же могут - в группе океанариума в "ВКонтакте" проводят конкурс.

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