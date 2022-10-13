Животных из океанариума в Мурманске не будут перевозить в Московский зоопарк

Вопрос с тем, где животноые будут жить на время реконструкции океанариума, пока остается открытым. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Радостная новость для всех тех, кто переживал за судьбу ластоногих артистов из океанариума в Мурманске - Филя и компания остаются на малой Родине!

Об этом "КП"-Мурманск" рассказала директор океанариума Ирина Коротыш. Напомним: учреждение закрыто с 1 января 2022 года из-за отсутствия лицензии, весной стало известно, что животных планируют перевезти на временное проживание в Московский зоопарк. Решение объясняли тем, что нынешнее здание океанариума будут сносить и строить новое, и для артистов места пока нет.

Многие северян, а также эксперты, опасались, что животные, большинство из которых уже не молоды, не переживут дорогу и новые условия для жизни. Петиция против перевозки набрала тысячи подписей, также в сентябре состоялся митинг.

И вот Филя и его друзья остаются. Но вопрос с тем, где они будут жить на время реконструкции океанариума, пока остается открытым. Проект будущего здания на суд северянам не был представлен.

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