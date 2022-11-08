За сутки от коронавируса в Мурманской области умерли два человека

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 8 ноября 2022 года составляет 3 389 человек.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Число умерших от коронавируса в Мурманске на 8 ноября 2022 года составляет 3 389 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки от COVID-19 в Заполярье умерли два человека.
За сутки опасную инфекцию подхватили 20 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 144 252 человека.
Напомним: коллективный иммунитет от коронавируса в Мурманской области равен 18,5%. Северян призывают активнее прививаться.
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