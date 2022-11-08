В Мурманской области судебный пристав прикинулся туристом ради ареста имущества должника

Сам мужчина погашать долги добровольно не желал. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Кольском районе судебному приставу удалось взыскать 100-тысячную задолженность с северянина благодаря небольшой хитрости. Сам мужчина погашать долги добровольно не желал.

- Судебный пристав установил, что должник предоставляет услуги туристам по лову рыбы в Баренцевом море. Судебный пристав под видом путешественника записался на морскую экскурсию и, попав на судно, приступил к аресту имущества должника, - сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.

Опасаясь ареста имущества, находящегося на судне, а также срыва сделок с туристами, мужчина с помощью портала Госуслуг полностью оплатил задолженность и исполнительский сбор на месте.

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