В Мурманской области судебный пристав прикинулся туристом ради ареста имущества должника

Сам мужчина погашать долги добровольно не желал.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Кольском районе судебному приставу удалось взыскать 100-тысячную задолженность с северянина благодаря небольшой хитрости. Сам мужчина погашать долги добровольно не желал.
- Судебный пристав установил, что должник предоставляет услуги туристам по лову рыбы в Баренцевом море. Судебный пристав под видом путешественника записался на морскую экскурсию и, попав на судно, приступил к аресту имущества должника, - сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.
Опасаясь ареста имущества, находящегося на судне, а также срыва сделок с туристами, мужчина с помощью портала Госуслуг полностью оплатил задолженность и исполнительский сбор на месте.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru