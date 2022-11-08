Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 ноября 2022 14:14

В Мурманской области судебный пристав прикинулся туристом ради ареста имущества должника

Исполнитель записался на морскую экскурсию и проник на судно
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Сам мужчина погашать долги добровольно не желал.

Сам мужчина погашать долги добровольно не желал.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Кольском районе судебному приставу удалось взыскать 100-тысячную задолженность с северянина благодаря небольшой хитрости. Сам мужчина погашать долги добровольно не желал.

- Судебный пристав установил, что должник предоставляет услуги туристам по лову рыбы в Баренцевом море. Судебный пристав под видом путешественника записался на морскую экскурсию и, попав на судно, приступил к аресту имущества должника, - сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.

Опасаясь ареста имущества, находящегося на судне, а также срыва сделок с туристами, мужчина с помощью портала Госуслуг полностью оплатил задолженность и исполнительский сбор на месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru