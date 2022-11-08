В Полярном судебные приставы помогли пенсионерке избавится от недобросовестных арендаторов

Судебные приставы Полярного помогли пенсионерке расторгнуть договор аренды нежилого помещения и избавиться от недобросовестных съемщиков. Фото: Александр ГЛУЗ

Судебные приставы Полярного помогли пенсионерке расторгнуть договор аренды нежилого помещения и избавиться от недобросовестных съемщиков.

Арендованное помещение занимала организация должник. Судебный пристав уведомил руководство компании о возбуждении исполнительного производства и разъяснил последствия уклонения от исполнения судебного решения. В этом случае с организации спишут исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей, а также организации может грозить административная ответственность.

- Руководство организации уложилось в отведенный пятидневный срок, что позволило избежать мер принудительного исполнения и ответственности. Северянка осталась довольной работой судебного пристава, - сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.

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