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НовостиОбщество8 ноября 2022 8:06

В Полярном судебные приставы помогли пенсионерке избавится от недобросовестных арендаторов

Юрлицо было обязано расторгнуть договор аренды нежилого помещения
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Судебные приставы Полярного помогли пенсионерке расторгнуть договор аренды нежилого помещения и избавиться от недобросовестных съемщиков.

Судебные приставы Полярного помогли пенсионерке расторгнуть договор аренды нежилого помещения и избавиться от недобросовестных съемщиков.

Фото: Александр ГЛУЗ

Судебные приставы Полярного помогли пенсионерке расторгнуть договор аренды нежилого помещения и избавиться от недобросовестных съемщиков.

Арендованное помещение занимала организация должник. Судебный пристав уведомил руководство компании о возбуждении исполнительного производства и разъяснил последствия уклонения от исполнения судебного решения. В этом случае с организации спишут исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей, а также организации может грозить административная ответственность.

- Руководство организации уложилось в отведенный пятидневный срок, что позволило избежать мер принудительного исполнения и ответственности. Северянка осталась довольной работой судебного пристава, - сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.

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