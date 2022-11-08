Старший сержант из Мурманской области погиб во время спецоперации

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о гибели еще одного военнослужащего из Заполярья, участвовавшего в спецоперации. Фото: Правительство Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о гибели еще одного военнослужащего из Заполярья, участвовавшего в спецоперации. Из боя не вернулся старший сержант Михаил Косарев.

- Он выбрал делом жизни одну из самых мужественных и благородных профессий — защитника Отечества. И когда Родина встала на защиту своих рубежей, он отправился на борьбу с неонацистами. Михаил до последнего оставался верен присяге, воинскому долгу и ушел настоящим героем. За мужество и отвагу награжден Георгиевским Крестом IV степени. Вечная слава, - написал Андрей Чибис на личной странице в "ВКонтакте".

Напомним: в Ковдоре на территории школы №3 открыли мемориальную доску в память об Артеме Шурко. Молодой человек погиб, выполняя боевую задачу во время специальной военной операции.

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