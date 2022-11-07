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НовостиПроисшествия7 ноября 2022 13:47

Пенсионер из Мурманска отдал телефонным мошенникам 1,4 миллиона рублей

Мужчине сказали перевести деньги на "безопасный" счет
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Аферистам грозит до десяти лет лишения свободы.

Аферистам грозит до десяти лет лишения свободы.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

69-летний мурманчанин лишился 1,4 миллиона рублей из-за телефонных мошенников. Мужчину обманули по классической схеме.

Так, ему позвонил "правоохранитель" и сообщил, что со счета северянина неизвестный пытается снять деньги, по данному факту начали проверку. Для того, чтобы сохранить все сбережения, ему посоветовали пойти в отделение банка и закрыть все счета, переведя деньги на другой, более безопасный счет. Так мужчина и поступил.

- Только после того, как мурманчанин выполнил условия лжесотрудника и не дозвонился до него, он понял, что стал жертвой мошенников и обратился с заявлением в полицию. В беседе со следователем пенсионер пояснил, что о таких случаях обмана знал, но все равно доверился злоумышленнику в надежде, что спасает свои сбережения, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Аферистам грозит до десяти лет лишения свободы.

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