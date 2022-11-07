Пенсионер из Мурманска отдал телефонным мошенникам 1,4 миллиона рублей

Аферистам грозит до десяти лет лишения свободы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

69-летний мурманчанин лишился 1,4 миллиона рублей из-за телефонных мошенников. Мужчину обманули по классической схеме.

Так, ему позвонил "правоохранитель" и сообщил, что со счета северянина неизвестный пытается снять деньги, по данному факту начали проверку. Для того, чтобы сохранить все сбережения, ему посоветовали пойти в отделение банка и закрыть все счета, переведя деньги на другой, более безопасный счет. Так мужчина и поступил.

- Только после того, как мурманчанин выполнил условия лжесотрудника и не дозвонился до него, он понял, что стал жертвой мошенников и обратился с заявлением в полицию. В беседе со следователем пенсионер пояснил, что о таких случаях обмана знал, но все равно доверился злоумышленнику в надежде, что спасает свои сбережения, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Аферистам грозит до десяти лет лишения свободы.

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