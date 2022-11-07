Губернатор Андрей Чибис раскритиковал работу управляющих компаний Мурманской области

Всего управляющие компании по 18 предписаниям оштрафовали на 140 тысяч рублей. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, выслушав доклад мингосжилстройнадзора, остался недоволен работой заполярных управляющих компаний. Глава региона отметил, что 18 предписаний, выданных "управляшкам" после жалоб северян, это ничтожно мало, ведь всего обращений поступило 1,2 тысячи.

- Думаете, люди обращаются просто так? Нужно, чтобы управляющие компании боялись нарушить закон. Нужно минимизировать предостережения, они и без них должны выполнять свою работу. Работа с управляющими организациями должна быть радикально перестроена. Через месяц доложите, что у вас получилось, - подчеркнул губернатор, обращаясь к главе Мингосжилстройнадзора региона Алене Кузнецовой.

Всего управляющие компании по 18 предписаниям оштрафовали на 140 тысяч рублей.

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