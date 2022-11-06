Жительница Апатитов вонзила нож в руку знакомой

В отношении северянки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

31-летняя апатитчанка пострадала после посиделок со своей приятельницей. Женщина получила травмы, которые медики расценили, как легкий вред здоровью.

Сотрудники полиции установили, что северянка была гостях в квартире, когда между ней и знакомой возник конфликт. Злоумышленница взяла кухонный нож и ударила им в правую руку потерпевшей. Женщина, испугавшись за свое здоровье, вызвала себе "скорую".

- Безработную 33-летнюю жительницу Апатитов, ранее не привлекавшуюся к уголовной ответственности, задержали. Та пояснила, что причиной конфликта стало алкогольное опьянение, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении северянки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ. Ей грозит до двух лет лишения свободы. Апатитчанка находится под подпиской о невыезде.

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