В Апатитах из горящего дома спасли пять человек

В тушении пожара были задействованы 12 человек личного состава. Фото: vk.com/murman01

6 ноября в 05.24 в МЧС поступила информация о пожаре в квартире жилого пятиэтажного дома на улице Дзержинского, 50 в Апатитах. На месте работали огнеборцы, которые спустя 45 минут потушили возгорание.

- Огонь уничтожил вещи домашнего обихода: диван, постельные принадлежности на площади 10 квадратных метров. Повреждены оконные рамы на площади 1 квадратный метр, закопчены стены и потолок по всей комнате. Звено ГДЗС работало на протяжении 20 минут. Использовался тепловизор и трехколенная лестница, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

С верхних этажей здания спасли пять человек.

В тушении пожара были задействованы 12 человек личного состава, 3 пожарные автоцистерны и автолестница. Причины случившегося предстоит выяснить.

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