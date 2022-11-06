В Апатитах из горящего дома спасли пять человек

В тушении пожара были задействованы 12 человек личного состава. Фото: vk.com/murman01
6 ноября в 05.24 в МЧС поступила информация о пожаре в квартире жилого пятиэтажного дома на улице Дзержинского, 50 в Апатитах. На месте работали огнеборцы, которые спустя 45 минут потушили возгорание.
- Огонь уничтожил вещи домашнего обихода: диван, постельные принадлежности на площади 10 квадратных метров. Повреждены оконные рамы на площади 1 квадратный метр, закопчены стены и потолок по всей комнате. Звено ГДЗС работало на протяжении 20 минут. Использовался тепловизор и трехколенная лестница, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.
С верхних этажей здания спасли пять человек.
В тушении пожара были задействованы 12 человек личного состава, 3 пожарные автоцистерны и автолестница. Причины случившегося предстоит выяснить.
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