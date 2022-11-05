В Мурманской области руководитель коммерческой организации подозревается в даче взятки

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации. Он подозревается в даче взятки должностному лицу лично в значительном размере.

Так, в декабре 2019 года между ФГКУ «Росгранстрой» и коммерческой организацией был заключен госконтракт на оказание автотранспортных услуг для нужд Мурманского филиала ФГКУ «Росгранстрой» с использованием транспорта заказчика.

- По версии следствия, с марта 2020 года по июнь 2021 года подозреваемый ежемесячно передавал начальнику обособленного отделения на автомобильном пункте пропуска Салла Мурманского филиала ФГКУ «Росгранстрой» незаконное вознаграждение. Общая сумма полученных денег составила 150 тысяч рублей, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

За вознаграждение сотрудник ФГКУ «Росгранстрой» каждый месяц вносил в акты выполненных работ по госконтракту фиктивные сведения об оказании организацией услуг. Фактически услуги, предусмотренные госконтрактом, не предоставлялись.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Уголовное дело в отношении взяткополучателя находится на завершающей стадии расследования.

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