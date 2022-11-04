Новая набережная в Кандалакше официально открыта. Фото: правительство Мурманской области

В День народного единства в Кандалакше открыли морскую набережную «Город у Белого моря». Проект в 2020 году стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта Жилье и городская среда».

На открытии губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил северян с праздником.

- Год непростой, и сейчас еще более значимыми стали для нас слова «защитник», «герой», и мы все вместе осознали, насколько важно уметь защищать свою Родину. Низкий поклон тем, кто нас всех защищает! Сегодня мы отмечаем праздник на новой набережной. Два года назад здесь был пустырь со строительным мусором, а сейчас это уникальный объект, за который не стыдно, которым мы можем гордиться. Он очень нравится жителям и гостям Кандалакшского района. Приглашаю всех сюда, здесь отличные виды и прекрасная набережная, - отметил Андрей Чибис.

На этом благоустройство территории у Кандалакшского залива не заканчивается.

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