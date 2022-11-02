Пенсионер из Полярных Зорь через прокуратуру потребовал от ПФР 70 тысяч рублей

ПФР отказался возмещать пенсионеру стоимость дороги к месту отдыха и обратно. Фото: Александр ГЛУЗ

Пенсионер из Полярных Зорь через прокуратуру пытается вернуть 70 тысяч рублей, потраченных на дорогу к месту отдыха. В такую сумму этим летом ему обошлась поездка в Приморский край: в одну сторону северянин летел на самолете, а в другую добирался уже на машине.

- При этом Пенсионный Фонд отказал неработающему пенсионеру в выплате компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту проведения отдыха и обратно, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Надзорное ведомство взяло ситуацию на контроль.

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