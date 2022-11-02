В Кандалакше идет капитальный ремонт здания муниципального приюта для животных

В новом приюте разместят 100 животных. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кандалакше идет капитальный ремонт здания будущего муниципального приюта для бездомных животных, которое расположено Пинозеро на территории бывшей воинской части. Старые боксы демонтировали, на их месте создадут новые помещения для содержания порядка 100 животных.

- Подрядчик заканчивает монтаж кровельного покрытия и приступает к установке оконных блоков. Параллельно идут работы по замене внутренних инженерных сетей и отделке. Ожидается поставка противопожарных дверей. Также подрядчик согласовывает и подбирает варианты вольеров, - сообщила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

Напомним: в Мурманске ищут здание под приют для животных.

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