В Мурманске пропал 26-летний мужчина

Молодого человека ищут девятый день. Фото: vk.com/murmanspas51

Волонтеры поискового отряда «МурманСпас» распространили информацию о новом поиске человека.

26-летний Мирхафизов Аббосбек Дилшод оглы ушел из дома на улице Буркова, 49 в Мурманске еще 25 октября и не вернулся назад.

Приметы: рост около 180 сантиметров, плотного телосложения. На момент исчезновения был одет в черную куртку, черную толстовку, черный жилет с капюшоном, темно-зеленые штаны, темные кроссовки.

Всех, кто может помочь с поисками Аббосбека, просят позвонить в полицию 02, 102 или в «МурманСпас» 8-911-311-70-20.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru