В Мурманске рядом с детским садом нашли гору из автопокрышек

В Первомайском округе на улице Баумана рядом с мусорными баками выросла целая гора из покрышек. Фото: Ника СВЕТЛОВА

После того, как в Мурманске выпал первый снег, в городе ожидаемо стали появляться на мусорных площадках ненужные автопокрышки. Это отходы повышенного класса опасности, но северяне не торопятся утилизировать их по правилам.

Рядом, к слову, находится детский сад №120 и школа искусств. Фото: Ника СВЕТЛОВА

В Первомайском округе на улице Баумана рядом с мусорными баками выросла целая гора из покрышек. Еще несколько десятков шин лежит за контейнерами. Рядом, к слову, находится детский сад № 120 и школа искусств.

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