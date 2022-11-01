В центре Мурманска вместо светофоров работают регулировщики

Водителей просят учесть информацию при планировании поездок.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В центре Мурманска сразу на двух перекрестках сломались светофоры: на пересечении проспекта Ленина и улицы Марата, проспекта Ленина и улицы Полярные Зори. Технику здесь заменили регулировщики.
- Сотрудники будут регулировать движение до устранение неполадок, - сообщила Nord-News инспектор по особым поручениям Госавтоинспекции по Мурманской области Ирина Петровская.
Водителей просят учесть информацию при планировании поездок.
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