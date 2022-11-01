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НовостиОбщество1 ноября 2022 10:40

В центре Мурманска вместо светофоров работают регулировщики

Светофоры сломались сразу на двух перекрестках
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Водителей просят учесть информацию при планировании поездок.

Водителей просят учесть информацию при планировании поездок.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Мурманска сразу на двух перекрестках сломались светофоры: на пересечении проспекта Ленина и улицы Марата, проспекта Ленина и улицы Полярные Зори. Технику здесь заменили регулировщики.

- Сотрудники будут регулировать движение до устранение неполадок, - сообщила Nord-News инспектор по особым поручениям Госавтоинспекции по Мурманской области Ирина Петровская.

Водителей просят учесть информацию при планировании поездок.

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