Роспотребнадзор: В Мурманской области циркулирует штамм «Омикрон», но нет «Цербера»

Уровень коллективного иммунитета от новой коронавирусной инфекции в регионе составляет 18,5 %.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
С наступлением зимы в России ждут не только распространение гриппа, но и роста числа заболевших коронавирусом.
- На территории Мурманской области функционирует 10 лабораторий, осуществляющих ПЦР-исследования биоматериала на наличие возбудителя COVID-19. Принадлежность возбудителя к конкретным штаммам на сегодняшний день определяется исследовательскими центрами за пределами области, на сегодняшний день заболеваемость на территории области обусловлена циркуляцией штамма «Омикрон». Заболеваний COVID-19, вызванных штаммом «Цербер», на территории Мурманской области не регистрировалось, вероятность завоза данного возбудителя в регион зависит от дальнейшего течения эпидпроцесса в целом на территории Российской Федерации, - сообщили «КП»-Мурманск» в Управлении Роспотребнадзора.
Уровень коллективного иммунитета от новой коронавирусной инфекции в регионе составляет 18,5 %.
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