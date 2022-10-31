МЭС объяснил причину мутной и пахнущей воды в Ленинском округе Мурманска

В "Мурманэнергосбыте" рассказали, почему из крана жителей Ленинского округа снова течет грязная вода. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Дома в Ленинском округе Мурманска переводят на закрытую систему водоснабжения, так как годами местные жители страдали от грязной и дурнопахнущей воды. В последнее время ситуация улучшилась, однако сейчас мурманчане опять засыпали страницу губернатора Андрея Чибиса жалобами.

В "Мурманэнергосбыте" рассказали, почему из крана жителей Ленинского округа снова течет грязная вода. Специалисты компании провели внеплановую проверку.

- Зафиксировано превышение нормативного значения качества по показателю "цветность". По результатам дополнительных контрольных мероприятий зафиксирован сбой в процессе водоподготовки на котельной ТЦ "Северная", который привел к росту содержания железа и спровоцировал ухудшение качества горячего водоснабжения по показателю цветность. Проводятся мероприятия, направленные на нейтрализацию излишнего железа с частичным замещением теплоносителя, циркулирующего в системе. Мероприятия будут проводиться в течение 3-5 дней, - сообщили в МЭС.

Там отметили, что в домах, которые перешли на закрытую систему водоснабжения, проблему не обнаружили.

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