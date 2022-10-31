Здание детского сада в Сафоново оцепили из-за подозрительного предмета

Днем 31 октября здание детского сада №10 в Сафоново оцепили. Фото: vk.com/severomorsk.life
Днем 31 октября здание детского сада №10 в Сафоново оцепили.
- Часть очевидцев говорит о том, что в детский сад позвонили и сообщили о бомбе. Другие сообщают, что некий мужчина перекинул через забор садика пакет, - сообщает паблик "Североморск" (18+).
На место выехали экстренные службы, к счастью, угроза взрыва не подтвердилась. Переполох случился из-за пакета с игрушками.
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