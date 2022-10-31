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НовостиПроисшествия31 октября 2022 7:38

В Мурманской области за выходные 10 человек пострадали в ДТП

За два дня в регионе зафиксировали 45 аварий
Есения ДОБРОНРАВОВА
В Мурманской области на фоне первого снега, непогоды и нежелания некоторых водителей быть осторожнее на дорогах растет число ДТП.

В Мурманской области на фоне первого снега, непогоды и нежелания некоторых водителей быть осторожнее на дорогах растет число ДТП.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области на фоне первого снега, непогоды и нежелания некоторых водителей быть осторожнее на дорогах растет число ДТП. Так, только за выходные - 29 и 30 октября - случилось 45 аварий.

- В 8 ДТП пострадали 10 человек, в том числе 2 ребенка до 16 лет. Три аварии с пострадавшими произошли в Мурманске, по две - в Мончегорск и Печенгском округе, одна в Апатитах, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: 30 октября в Мурманской области на 1254 километре федеральной автодороги Р-21 «Кола» произошло серьезное ДТП. Лоб в лоб столкнулись грузовик и легковушка.

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