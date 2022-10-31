Прокуратура вынесла представление главе администрации Ковдорского округа из-за парковки

Прокуратура заступилась за семью ребенка-инвалида, для которого не могли оборудовать отдельное парковочное место для машины. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура заступилась за семью ребенка-инвалида, для которого не могли оборудовать отдельное парковочное место для машины.

Представитель юного северянина обратился в администрацию Ковдорского округа со своим вопросом, но получил ответ, что его надо решать на общем собрании собственников дома или в рамках проведения мероприятий по благоустройству дворовой территории.

- При этом право на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для стоянки автомобиля вблизи места жительства ребенка-инвалида, законному представителю разъяснено не было, в связи с чем, до настоящего времени вопрос об организации места для стоянки автомобиля вблизи места жительства ребенка-инвалида не решен, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Ведомство направило главе администрации Ковдорского округа представление, чтобы нарушения были устранены и для семьи ребенка оборудовали парковочное место.

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