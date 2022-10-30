Житель Мурманска обманул МФЦ и попал под уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Мурманска ради регистрации в своей квартире иностранца предоставил в МФЦ заведомо ложные сведения. Сотрудники организации направили запрос в отдел полиции, чтобы там проверили, где на самом деле живет иностранный гражданин.

- 56-летний мурманчанин, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, прописал в своей квартире 38-летнего мужчину из страны ближнего зарубежья. Северянин на самом деле не собирался предоставлять ему жилплощадь. Проверка показала, что иностранец проживает по другому адресу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Нарушитель находится под подпиской о невыезде.

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