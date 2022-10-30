На дороге Кола – Серебрянские ГЭС опрокинулась Lada Largus

Фото: vk.com/sufps48mchs

В Мурманской области вечером 29 октября произошло ДТП с участием одной машины. На автодороге Кола – Серебрянские ГЭС перевернулась Lada Largus.

Последствия аварии ликвидировали спасатели.

- На 30-м километре произошел съезд с дороги автомобиля Lada Largus с последующим опрокидыванием. Пожарные-спасатели осмотрели место ДТП, отключили АКБ, - сообщили в Специальном управлении ФПС №48 МЧС России.

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