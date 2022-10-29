225 жителей Мурманской области заразились коронавирусом за неделю

225 северян заболели коронавирусом за 7 дней. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 23 по 29 октября диагноз "новая коронавирусная инфекция" поставили 225 жителям Мурманской области.

- Общее число подтвержденных случаев заболевания составляет 144 057 человек, - сообщили в оперштабе Мурманской области.

Больше всего заболевших за неделю приходится на Мурманск - 125 человек.

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