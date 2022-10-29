В Кандалакшской центральной больнице тушили пожар

На места работали 4 пожарно-спасательных подразделения. Фото: Иван МАКЕЕВ

Днем 29 октября в Кандалакше случился пожар в районной больнице на улице Чкалова, 61.

- Загорелся мусор в подсобном помещении Кандалакшской ЦРБ. Пожар ликвидирован в 12.28, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

На месте работали 4 пожарно-спасательных подразделения.

Напомним: накануне в Кандалакше горели два нежилых двухэтажных дома.

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