На федеральной трассе "Кола" в Мурманской области опрокинулся грузовик

Грузовик оказался в кювете. Фото: vk.com/murman01

Вечером 28 октября на федеральной трассе "Кола" в Мурманской области произошло серьезное ДТП.

- На 1226 километре в кювет съехал грузовик Volvo, где он опрокинулся, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Сообщение о ДТП поступило в 22.27. Водителя грузовика увезли в больницу.

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