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НовостиОбщество28 октября 2022 11:23

Автобус "Мурманск-Тулома" будет делать новую остановку

Ее добавили по просьбам пассажиров
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
В Мурманской области по многочисленным просьбам пассажиров ввели новую остановку на автобусных маршрутах № 120 "Мурманск-Тулома" и № 119 "Тулома-Мурмаши".

В Мурманской области по многочисленным просьбам пассажиров ввели новую остановку на автобусных маршрутах № 120 "Мурманск-Тулома" и № 119 "Тулома-Мурмаши".

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области по многочисленным просьбам пассажиров ввели новую остановку на автобусных маршрутах № 120 "Мурманск-Тулома" и № 119 "Тулома-Мурмаши".

- Автобусы будут делать остановку в пункте "Мост через реку Тулома" (первый километр автодороги Р-21 "Кола", подъезд к МАПП "Лотта"), - сообщили в минтрансе региона.

Транспорт будет останавливаться там с 1 ноября.

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