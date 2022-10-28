Автобус "Мурманск-Тулома" будет делать новую остановку

В Мурманской области по многочисленным просьбам пассажиров ввели новую остановку на автобусных маршрутах № 120 "Мурманск-Тулома" и № 119 "Тулома-Мурмаши".
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области по многочисленным просьбам пассажиров ввели новую остановку на автобусных маршрутах № 120 "Мурманск-Тулома" и № 119 "Тулома-Мурмаши".
- Автобусы будут делать остановку в пункте "Мост через реку Тулома" (первый километр автодороги Р-21 "Кола", подъезд к МАПП "Лотта"), - сообщили в минтрансе региона.
Транспорт будет останавливаться там с 1 ноября.
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