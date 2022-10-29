553 социально-важных объекта в Мурманской области подключили к Интернету

На выполнение нацпроекта "Цифровая экономика" в Мурманской области в 2022 году направили 9,2 миллиона рублей.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
На выполнение нацпроекта "Цифровая экономика" в Мурманской области в 2022 году направили 9,2 миллиона рублей.
За минувшие девять месяцев в регионе успели подключить к Интернету 553 социально-значимых объекта. В их= числе 189 образовательных учреждений, 26 - культуры, 193 медорганизации, 24 ФАПа и 121 исполнительная организация.
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